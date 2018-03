SGP-posters wéér beklad met hakenkruizen in Yerseke

Lijsttrekker Jaap Sinke ligt niet wakker van 'kwajongensstreken' met stickers en opgetekende snorretjes, maar stoort zich wel aan de hakenkruizen. ,,Dat slaat echt helemaal nergens op. Ik weet niet of dit op de persoon of op de partij is gericht, maar wij wensen op geen enkele manier geassocieerd te worden met nazi's. Ook vier jaar geleden waren we het mikpunt. Maar wat hakenkruizen met de SGP te maken hebben? Dat verband zie ik in de verste verte niet."

Burgemeester José van Egmond van Reimerswaal is geschrokken van de bekladdingen. ,,Dit gaat duidelijk een grens over." Ze roept inwoners op om met een respectvolle manier met elkaar om te gaan. ,,Als je het niet eens bent met partijen, ga dan in gesprek met elkaar." Ook Sinke nodigt tegenstanders daarvoor uit. ,,Dit is een vorm van lafheid. Kom er dan voor uit, dan gaan we in discussie. Graag zelfs."

SGP-campagneleider Maarten Both noemt het vandalisme 'heel vervelend'. ,,Op verschillende plekken zijn ook posters verdwenen. Of ze zijn gestolen of dat mensen uit onze achterban ze hebben weggehaald omdat ze beklad waren, weet ik niet. Dat posters worden beklad met hakenkruizen is helemaal bizar. Ik snap echt niet wat de intenties van mensen zijn die dat doen. We leven in een democratie, waarin we het niet altijd met elkaar eens hoeven te zijn. Maar dat hoef je niet op deze manier te laten blijken."