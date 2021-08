S&L Zorg bouwt zorgcomplex met dagebesteding in nieuwbouwwijk De Markiezaten

BERGEN OP ZOOM - Het woonzorgcomplex dat zorgorganisatie S&L Zorg gaat bouwen aan de Beemdkroon in nieuwbouwwijk De Markiezaten krijgt ook dagbesteding. De bouw begint volgend jaar en de verstandelijk beperkte bewoners kunnen er in 2023 intrekken.

Bestuurder Marjolijne Lewis van S&L Zorg en wethouder Patrick van der Velden bezegelden de verkoop van de grond vrijdag met een handtekening.

Nieuwbouw voor 46 bewoners

Op het perceel is straks plek voor 46 bewoners die nu nog in de sterk verouderde locaties aan de Portugalstraat en de Diepenbrocklaan in Bergen op Zoom wonen of in het woonzorgcomplex in Wouw. ,,We zijn erg blij met de aankoop van de grond aan de Beemdkroon. We kunnen nu moderne en ruime woningen bouwen voor onze bewoners, gericht op de toekomst”, vertelt Lewis .

Op de nieuwe woonlocatie krijgen alle bewoners, in tegenstelling tot de huidige woningen, een eigen badkamer en pantry. Lewis: ,,Je kunt het vergelijken met een woonstudio. Daarnaast komt er ook een gezamenlijke woonkamer en keuken, groepswonen blijft het uitgangspunt van onze organisatie.”

Dagbesteding

In het nieuwe pand komt ook dagbesteding. ,,In welke vorm is nog niet bekend, maar we gaan er wel een ruimte voor bouwen", vertelt woordvoerder Eva Geuze van S&L Zorg. ,,Het zal vooral gericht zijn op de cliënten met een wat zwaardere beperking.”

Het nieuwe zorgcomplex wordt in 2023 opgeleverd en komt in de plaats van de huidige woningen aan de Portugalstraat en Diepenbrocklaan. ,,Wat we daarmee doen is nog niet bekend. Verkoop ligt voor de hand", zegt Geuze.

Ontwerp nieuwbouw in de maak

S&L Zorg is al bezig geweest met concepttekeningen voor de nieuwbouw. ,,Nu de verkoopovereenkomst is ondertekend starten we op korte termijn met het daadwerkelijke ontwerp”, aldus Lewis. Projectontwikkelaars PM+ en Vast uit Eindhoven faciliteren S&L Zorg bij de realisatie van het project. De bouw begint volgend jaar.

S&L Zorg is actief in de regio en biedt dagelijks zorg aan 380 bewoners. Die wonen in diverse woninge in wijken in verschillende plaatsen. Daarnaast heeft de organisatie twee zorgwijken: Sterrebos in Roosendaal en Lambertijnenhof in Bergen op Zoom.