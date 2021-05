Senioren sporten weer samen in Bergen op Zoom: ‘Best warm, met zo’n masker op!’

Voor Clarijs is de groep waarmee ze elke week in de sportschool staat meer dan een sportclubje. ,,We hebben ook leuk appcontact met z’n allen, het is echt een sociale activiteit. Soms gaan we koffie drinken met een aantal van de groep. Een groep die overigens heel divers is. Allerlei leeftijden vanaf 55 jaar komen hier samen. Of je nu 70+ bent of 56 jaar, dat maakt niet uit.”



Trainster Manon Stuivenberg is ook blij. ,,Bewegen is voor ieder mens belangrijk, maar zeker voor senioren. In de tussentijd heb ik iedereen bezig gehouden via Zoom. Een prima tijdelijke oplossing, maar het lastige is dat ik ze via Zoom niet heel nauwlettend kan volgen en echt persoonlijke tips kan geven bij het bewegen.”