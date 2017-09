Scoutsleider uit Bergen op Zoom verdacht van misbruik 14-jarige jongen

Een 45-jarige man uit Bergen op Zoom zou zich in de tijd dat hij leider bij de scouting was meermaals hebben vergrepen aan een 14-jarige, zwakbegaafde jongen. ,,Mijn leven is kapotgemaakt en ik weet niet of ik mij ooit nog gelukkig kan voelen'', zei de jongen over het misbruik, waaronder anale verkrachting.