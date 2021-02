Scoutingopkomsten mogen weer: eindelijk weer een potje buskruit

Enthousiasme

,,Alle leiding was meteen heel enthousiast”, vertelt Thierry de Heer (30), scoutsleider en bestuurslid. De afgelopen tijd hielden ze online opkomsten. ,,Bijvoorbeeld thuis tenten bouwen”, zegt Hidde. ,,Of een knikkerbaan’, zegt Jan. ,,Daarbij leerden we over kettingreacties.” Online deden lang niet alle kinderen altijd mee. Deze zaterdagmiddag ook nog niet: 15 van de 26 scouts zijn er.

Een nazit voor de leiding zit er nog niet in met de huidige regels. ,,Maar de kinderen zijn prioriteit”, zeg Thierry. ,,En dat dát weer kan, is heel leuk.” ,,Scouting is belangrijk voor je sociale contacten”, zegt Jan. ,,En om te bewegen. En dan niet weer een rondje rennen in je eentje, maar samen spelletjes spelen.” Hidde: ,,Als ik altijd alleen maar thuis ben, is het net alsof ik vastzit in de film The Matrix.”