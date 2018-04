Scouting Huijbergen bestaat niet meer

"We hebben periodes gehad met 45 scouts, maar de laatste jaren is dit teruggezakt naar minder dan 10", zegt Ribbers. De vereniging is inmiddels uitgeschreven bij Scouting Nederland maar staat nog wel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. "We zijn met de gemeente bezig met de financiële afwikkeling", zegt Ribbers. "De twee gebouwen op het scoutingterrein achter de Staartsestraat in Huijbergen werden door de vereniging destijds van de gemeente overgenomen en opgeknapt. "Wij hebben hiervoor bij de gemeente een lening afgesloten en die is nog niet helemaal afbetaald. We zoeken nog naar een oplossing."