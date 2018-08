Scouting Hoogerheide bestaat 60 jaar

Interac­tief wandelen in Bergen op Zoom tijdens Popmonu­ment

7:00 BERGEN OP ZOOM - Wandelen door Bergen op Zoom en tegelijkertijd via je mobieltje alles leren over de historie. En dan voornamelijk over de Europese invloeden. Het kan binnenkort, in het weekend van Popmonument. Filmmaker en muzikant Luk Sponselee heeft in opdracht van de organisatie een speciale app ontwikkeld, die gebruik maakt van augmented reality.