Scouting Bergen op Zoom gered: Oplossing voor kamperen in de maak

Nieuwe partij in Steenber­gen: ‘We zijn niet links, niet rechts, maar de burger moet centraal’

2 juli STEENBERGEN - Hij is de man achter Facebookgroep ‘Steenbergen in Debat’. Maar binnenkort gaan we hem ook kennen als de man achter een nieuwe politieke partij in Steenbergen. Toon van der Wegen timmert op politiek vlak flink aan de weg.