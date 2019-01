Scootmobielles in De Korenaere: 'Iedereen kijkt naar je’

Dat overkomt nogal wat ouderen en vooral veel vrouwen, weten vrijwilligers Gé Vels, Bert Burggrave en Marielle van Egeraat van WijZijn Traversegroep. Het drietal geeft al jaren scootmobielles, op dinsdagochtend. Na het gedwongen vertrek uit de Zoomflat, is de nieuwe cursus dinsdagochtend van start gegaan in De Korenaere. ,,Bij veel ouderen staat de scootmobiel ongebruikt in de schuur, omdat ze het eng vinden om ermee te rijden. Terwijl dat ding toch bedoeld is om ouderen mobiel en zelfstandig te houden'', legt Gé Vels uit. In de lessen besteden ze aandacht aan de bediening van de scootmobiel, maar ook aan het rijden in en rond huis en gebouwen, verkeersregels en anticiperen in het verkeer.

Lessen

Stoepjes op en af, een hellingproef, een noodstop, een ritje door de supermarkt, maar ook de lift indraaien: het komt allemaal voorbij in de lessen. ,,We hebben zelfs al een paar keer op de ijsbaan mogen oefenen. Want veel mensen niet naar buiten als er sneeuw of ijs ligt, terwijl dat open weer juist zo heerlijk is om buiten te zijn'', weet Marielle van Egeraat. Zij volgde de lessen een paar jaar geleden zelf en was zo enthousiast dat ze vrijwilliger is gebleven. ,,Hartstikke fijn, Marielle is heel rustig en weet precies hoe het voelt om in die scootmobiel te zitten'', vindt deelneemster Nan den Ronden.