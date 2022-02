Schuurtjes verzakt door damwand in Hoogerheide: ‘We herstellen de schade zo snel mogelijk’

Steenber­gen bindt strijd aan tegen energiear­moe­de: ‘Mensen in problemen moeten zich melden’

STEENBERGEN - In de strijd tegen energiearmoede in Steenbergen wil wethouder Koos Krook (CDA) meer zicht krijgen op inwoners met lage inkomens die in problemen komen door hoog oplopende energiekosten.

