Schuurfeest in Halsteren ontvangt 1500 man in twee dagen: ‘Eerste feest van het seizoen’

Het schuurfeest werd voor de 23e keer in de loods aan de Tholenseweg gehouden. ,,Het is het eerste schuurfeest van het seizoen”, zegt Jurrien Mink, voorzitter van KPJ Halsteren. ,,Heel mooi dat wij het seizoen mogen openen. Iedereen is hartstikke enthousiast.” De vrijwilligers zijn de hele week bezig geweest met het opbouwen. ,,Deze loods staat normaal vol met landbouwvoertuigen, dus het is altijd een heel werk om er een feestlocatie van te maken.”

‘Voor herhaling vatbaar’

Het feest begon vrijdag al, in het klein. ,,Met de band Fragment, DJ van de V en zo’n vierhonderd man”, zegt Mink. ,,We zijn zó blij dat we eindelijk weer mogen na twee jaar corona, dat we die vrijdagavond als een extraatje hebben georganiseerd. En dat is ons heel goed bevallen, van de bezoekers kregen we uitsluitend positieve reacties. Het is zeker voor herhaling vatbaar.” Beide feesten hadden afgelopen weekend een thema. Vrijdag was dat ‘Rondje Vuuraf’ en zaterdag ‘We gaan tekeer als de brandweer’. Zaterdag was het schuurfeest uitverkocht met 1100 bezoekers.