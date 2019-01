Schutter Goudbaard laat zich niet onderzoeken

26 januari en 2 februari: Optreden toneelvere­ni­ging de Rederij­kers in Oud Vossemeer en Tholen

14:08 Toneelvereniging de Rederijkers geeft op zaterdag 26 januari een optreden in de Vossenkuil in Oud Vossemeer. Ook op zaterdag 2 februari is de toneelgroep te bewonderen in de Meulvliet in Tholen. Het toneelstuk genaamd “Gevaarlijk Dubbelspel” start op beide avonden om 19.30 uur. Kaarten kosten 10,00 euro en zijn te verkrijgen bij boekhandel Heijboer in Sint Annaland, boekhandel Dieleman in Tholen, tankstation Bal aan de Deehoeve en Terraplein in Tholen.