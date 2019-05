Schuld van Bergen op Zoom gestegen naar 240 miljoen euro

De schuld is onder andere gegroeid door bijvoorbeeld de aankoop van de gronden voor Protix. De kosten daarvoor waren 4,8 miljoen euro. Andere boosdoeners is de aankoop van het IRS-gebouw en de renovatie van de Schelp. ,,De grond van Protix hebben we nu in erfpacht uitgegeven”, zegt Stinenbosch. ,,Het kost dan wel geld, maar we hebben er wel iets voor terug gekregen. Het is niet voor niks dat de koning het bedrijf volgende maand komt openen. Het zorgt ook weer voor inkomsten en exposure.”