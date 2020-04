Schuld Bergen op Zoom loopt ongekend snel op: twintig miljoen extra in het rood

Bergen op Zoom zit in zwaar weer. Dat weet iedereen. Met een schuld van 260 miljoen. Maar de tekorten lopen nu nog verder op. In razend tempo. De jongste cijfers zijn deze week bekend geworden. Over 2019 ruim veertien miljoen euro in de min. Over de eerste drie maanden van dit jaar al een tekort van zeven miljoen. Vooral dat laatste hakt erin. ,,We wisten in januari al dat we met twee miljoen in de min begonnen. Nu is het nog veel meer. Gigantisch. En we moeten de gevolgen van de corona nog gaan voelen. Dat is nu nog niet meegeteld.”