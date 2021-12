Schrik bij Steenbergs gezin zit er nog in na gewapende overval: ‘Grootste nachtmerrie is dat ze aan je kinderen komen’

STEENBERGEN - De gewapende overvallers die in oktober een huis aan de Witte Ruiterweg in Steenbergen overvielen, zijn volgens de politie ‘vrij jong’. Dat zegt een politiewoordvoerder in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De overval heeft een diepe indruk op de slachtoffers achtergelaten. ,,Ze beseffen gewoon niet wat ze je aan doen”, zegt het vrouwelijke slachtoffer.

In het programma werden beelden van de overval getoond en komen de slachtoffers aan het woord. Op het moment van de overal was er een gezin thuis: een man, een vrouw en hun zoon. Het 59-jarige vrouwelijke slachtoffer wilde ‘s ochtends rond 8.30 uur in haar auto stappen om te gaan sporten, toen ze plots werd bestormd door vier gemaskerde mannen. Dat is te zien op camerabeelden, die in de uitzending getoond werden.

De vrouw brak door die bestorming haar enkel op drie plaatsen. De daders trokken haar toen hard naar de grond. ,,Dat is met heel veel geweld gegaan”, zegt het slachtoffer in Opsporing Verzocht. Toen ze de overvallers zag, gilde ze ‘heel hard’: ,,Ik zie ineens vier mannen op me afkomen en ik zie ook gelijk een wapen. Dus ik schrik en ik denk: wat is dit?”

De overvallers proberen de voordeur te openen. Even later doet de mannelijke bewoner open, waarna de dieven naar binnen stormen.

Horen gillen

Ze hoopte dat haar man en zoon haar hadden horen gillen, toen de overvallers naar de voordeur liepen: ,,Dan is er misschien iemand gealarmeerd.” De zoon van de vrouw ligt echter nog te slapen. Haar partner hoort het gegil wel en besluit buiten te kijken, omdat hij denkt dat ze gevallen is. Wanneer de man de voordeur opendoet, stormen drie overvallers naar binnen.

Bij de overval gebruikten de dieven excessief geweld. Ondanks dat de man deed alsof hij bij het binnenstormen bewusteloos raakte, werd hij door één van de overvallers mishandeld. ,,Terwijl ik op de grond lag, is er één teruggekomen en die heeft een keer of drie, vier vol in mijn gezicht geslagen”, verklaart de man. Na de mishandeling probeert een overvaller de man vast te binden.

Quote Terwijl ik op de grond lag, is er één teruggeko­men en die heeft een keer of drie, vier vol in mijn gezicht geslagen. Mannelijk slachtoffer overval Steenbergen, Opsporing Verzocht

‘Grootste nachtmerrie’

De zoon werd wakker van het rumoer en werd boven door twee overvallers ontdekt. Hij werd bedreigd met een vuurwapen, maar raakte niet gewond. ,,Dat is natuurlijk je grootste nachtmerrie, dat ze aan je kinderen komen”, vertelt zijn moeder in het programma. ,,Daar ben ik ook gewoon heel erg boos over. Dat zit me heel erg dwars.”

Op de beelden is te zien hoe de vrouw uiteindelijk omhoog wordt getrokken en wordt gedwongen mee te lopen naar het huis. Al hinkend doet ze dat. De vrouw riep daarom naar een overvaller dat ze niet kon lopen, maar ze vond geen gehoor: ,,Hij bleef me vooruittrekken. Dus dat was wel heel erg pijnlijk.”

Een overvaller probeert het vrouwelijke slachtoffer vooruit te duwen. Lopen is pijnlijk omdat ze haar enkel op drie plaatsen heeft gebroken.

Man ontsnapt

Uiteindelijk wist de man uit het huis te vluchten door de overvaller die hem vast probeerde te binden te verrassen. Hij ontsnapt en rent naar buiten om hulp te halen. ,,Toen rende ik over het terras heen en zag ik mijn partner liggen. Maar ik denk: ik kan niet stoppen, want ik moet maken dat ik wegkom hier”, herinnert hij zich.

Daarop sloeg de paniek toe bij de daders. Twee renden achter de gevluchte man aan, een ander pakt nog snel de tas met gestolen spullen en verdwijnt ook. ,,De slachtoffers vertelden dat ze juist op die momenten aan de stemmen van de daders konden horen dat ze nog vrij jong waren”, zegt woordvoerder Dik Advocaat in het programma. De politie schat ze rond de 20 en 25 jaar oud.

,,Ze gingen gewoon op de vlucht”, zegt de vrouw, die op dat moment door de overvaller alleen was gelaten. ,,Het was volgens mij wel ieder voor zich, want ze hebben elkaar niet gewaarschuwd.” De laatste overvaller vluchtte ook weg toen hij erachter kwam dat de andere dieven al waren vertrokken.

Quote De angst zal altijd op de loer liggen. Vrouwelijke slachtoffer overval Steenbergen, Opsporing Verzocht

‘Angst altijd op de loer’

Nadat het gevluchte mannelijke slachtoffer de politie had gebeld, kwam de politie kort daarna ter plaatse. De verdachten waren echter al gevlucht en werden ook later niet meer aangetroffen. Op de A4 bij Dinteloord werden die middag wel twee mannen aangehouden in een witte bestelbus, waarin de overvallers mogelijk zijn gevlucht, maar zij werden in de loop van maandagmiddag weer vrijgelaten.

Bij de overval raakten de man en de vrouw gewond. Hun zoon had geen verwondingen. De gebeurtenis heeft een diepe indruk op het gezin achtergelaten, vertelt de man: ,,Normaal moet je je veilig voelen thuis, en dat is natuurlijk nu voor een groot gedeelte weg.” Volgens de vrouw zal ‘de angst altijd op de loer liggen’.

De overvallers vluchten, nadat het mannelijke slachtoffer ervandoor is gegaan.

Witte bestelbus

De politie hoopt dat de overvallers na de overval zijn opgevallen, of op basis van foto's te herkennen zijn. Een witte bestelbus die drie kwartier voor de overval langs de woning reed, werd ook in de uitzending getoond. Ook komen agenten graag in contact met een fietser die mogelijk getuige was van de overval. De bestuurder van een auto die voor de overval langs de woning reed, weet volgens de politie mogelijk ook meer.

