'Schrijnend dat voedselbanken nog steeds broodnodig zijn'

Tien jaar geleden begonnen ze met tien vrijwilligers de voedselbank Goed Ontmoet, in een schuurtje achteraf. Nu is het een bedrijsmatige organisatie die draait op honderdvijftig vrijwilligers. Ze voorzien wekelijks vierhonderd gezinnen in Bergen op Zoom, Woensdrecht, Roosendaal, Steenbergen, Halderberge en Tholen van een voedselpakket.

Of daarmee iedereen die het nodig heeft deze broodnodige hulp krijgt? ,,Nee, vierhonderd gezinnen zijn slechts het topje van de ijsberg. Nog steeds hebben mensen grote gêne om bij ons aan te kloppen. Laatst sprak ik een mevrouw die 22 keer langs was gelopen en uiteindelijk toch naar binnen is gestapt. Mijn kinderen moeten toch eten, zei ze'', vertelt voorzitter Wim van Overveld van de voedselbank.

Landelijke cijfers bevestigen het beeld dat Van Overveld schetst. Zo'n 1,2 miljoen Nederlanders leven onder de armoedegrens. Circa 20.000 kinderen lijden honger, omdat ze vaak maar één keer per dag eten krijgen. 169 voedselbanken springen bij, als noodhulp voor mensen die in de problemen verkeren. Met minder dan 200 euro per maand moeten zij zien rond te komen. Het gaat om alleenstaande moeders, zzp'ers die geen opdrachten krijgen, ouderen of failliete ondernemers.

Autochtoon

,,Er komt werkelijk van alles binnen. Jong en oud. Vaak wordt gedacht dat het alleen buitenlanders zijn. Maar dat is niet waar. Zeventig procent van onze cliënten is autochtoon. En ja, het is schrijnend dat we in zo'n welvarend land als Nederland voedselbanken hebben. Gelukkig hebben de meeste mensen binnen drie jaar hun zaken weer op orde.''

Van Overveld, oud-wethouder van de gemeenten Halderberge en Roosendaal, vertelt zijn verhaal op een vrijdagmorgen aan de Abraham de Haanstraat in Bergen op Zoom. Vrijwilligers zijn al druk in de weer om alles in gereedheid te brengen voor 's middags. Dan komen de 'cliënten' hun wekelijkse boodschappen halen. Ongeveer dertig producten, zoveel mogelijk gebaseerd op de schijf van vijf. ,,De inhoud varieert al naar gelang het seizoen. Nu zijn er toevallig veel tomaten en aardappelen. Tijdens de boycot van Rusland hadden we veel appels en peren.''

Dat Van Overveld nu al zeven jaar het boegbeeld is van Goed Ontmoet is voor hem ook een verrassing. Tijdens zijn periodes als wethouder was hij namelijk bepaald geen voorstander van deze voorziening. ,,Voedselbanken. Pff, helemaal niet nodig, zei ik altijd. Inmiddels zijn mijn ogen wel geopend. Het is een van de dingen die ik tijdens mijn bestuurdersperiode anders had moeten aanpakken, waar ik achteraf spijt van heb.''

Toen hij zonder baan kwam te zitten, had hij nog recht op twee jaar wachtgeld. ,,Ik ben toen gevraagd om als voorzitter van de voedselbank aan te treden. Ik had mijn bedenkingen, wilde het eerst een jaar aankijken. Inmiddels zit ik er zeven jaar bij. Ik doe het onbezoldigd. Net als alle andere vrijwilligers dat zo doen.''

Het draaien op vrijwilligers is een van de redenen waarom de kosten zo laag zijn. Met 100.000 euro draaien zes uitgiftepunten in de regio. Van Overveld heeft moeten praten als Brugman om de financiële steun van alle zes gemeenten te krijgen. ,,Als laatste is Roosendaal over de brug gekomen. Inmiddels betalen ze samen 60 procent van onze exploitatie.''

Bakkers

Al het eten wordt gehaald bij supermarkten, bakkers, telers en tuinders. Het gaat om restpartijen of producten die niet geschikt zijn voor de markt.

,,Soms zit er in een potje 2 gram te weinig. Of zijn komkommers niet recht. Vroeger werd dit soort eten weggegooid. Een enorme verspilling. Nu mogen we het ophalen en uitdelen.''

Al het eten dat wordt uitgedeeld voldoet aan dezelfde regels waaraan de 'gewone' detailhandel zich moet houden. Wel worden producten uitgedeeld die over de uiterste verkoopdatum zijn. Maar dat zegt volgens Van Overveld niets over de houdbaarheid. ,,Wij hebben lijsten waarop staat hoe lang een product nog goed blijft. Op zout staat bijvoorbeeld ook een uiterste verkoopdatum, net als op suiker. Terwijl je suiker en zou bij wijze van spreken eeuwenlang kunt goed houden.''