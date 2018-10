Schrijnend dat iemand van 70 smoezen verzint voor een zakje pruimen

Maar het jaar kende ook een aantal slechte ervaringen. Zo werden meerdere bezoekers betrapt op stelen. Al zagen zij dit zelf vast anders. Het is treurig om te zien hoe ver mensen gaan om de boel te belazeren. En eigenlijk begrijp ik het ook niet. De moeite weegt niet op tegen het financiële gewin. Het enige dat ze bereiken, is dat we achterdochtig worden en het vertrouwen verliezen in het goede van mensen. Al gaat het om een kleine groep, het heeft wel grote impact.

Zo blijft mij van dit jaar bij hoe iemand van ver in de 70 probeerde pruimen mee te nemen zonder te betalen. Schrijnend dat iemand op die leeftijd zich zo gedraagt. En de smoezen zijn belachelijk. ‘Ik ging niet weg zonder te betalen, ik ging alleen kijken of de peren vooraan al rijp waren, voordat ik naar de kassa kwam.’ Om vervolgens nog volop ontkennend de zak pruimen af te rekenen, terwijl in de auto nog een andere zak verstopt ligt. Maar die was hij ‘per ongeluk vergeten’. Dit soort opmerkingen maakt mij woedend.

In de vele jaren van ons bedrijf hebben we al vaak te maken gehad met vernieling en diefstal. We worden er soms moedeloos van. Mensen lijken niet te beseffen hoeveel energie en kosten er zitten in het telen van een goed product. Een product waarvoor gewoon betaald moet worden.

Helaas is een andere vorm van vandalisme dit jaar ook weer toegenomen: het weggooien van troep. De gekste dingen gooien mensen uit de auto: van vieze peuken tot verpakkingsmaterialen. Alles wordt zomaar in het bos gedumpt. Niet alleen bij ons, maar overal! Het is - net als diefstal - respectloos. Ik blijf er daarom voor strijden dat diefstal niet loont en wie ik afval zie dumpen, zal het horen. Ook al krijg ik daar soms een grote mond of scheldpartij voor terug. We kunnen een verschil maken door elkaar op asociaal gedrag aan te spreken. Want zoal ik al schreef: een kleine groep verpest het voor rest!