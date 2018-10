Schot in bouwplan Groeve Boudewijn te Ossendrecht

Gesneuvel­de soldaten een gezicht geven: leerlingen duiken in verleden Canadese strijders

6:03 BERGEN OP ZOOM - Met haar smartphone in de hand loopt Desiree van Aert uit Halsteren woensdagochtend over de Canadese begraafplaats aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom. Op zoek naar het graf van de Canadese strijder Jack Alexander McDonell. Omgekomen op 28 oktober 1944 op 26-jarige leeftijd.