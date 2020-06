Schoonzoon Klaas Otto ontkent schuld aan ranzig drugslab waar drie doden vielen

Meer dan honderd Steenberge­na­ren in actie voor de Gummarus­kerk

5:58 STEENBERGEN - Hoe ziet de toekomst van de Gummaruskerk in Steenbergen eruit? Zo’n 120 (oud-)Steenbergenaren zijn het er in ieder geval over eens: de kerk moet behouden blijven. Ook al loopt het kerkbezoek terug.