Schoonzoon Klaas Otto: ‘Ik kan moeilijk zelf gaan kokkerellen’

Paul G. staat deze week terecht bij de rechtbank in Breda. Het Openbaar Ministerie verwijt hem het leiden van een aantal criminele organisaties die zich bezighielden met de productie en internationale handel in synthetische drugs. Daarnaast wordt hij verdacht van witwassen en het bezit van 3 kilo hennep. Het beeld dat tijdens de rechtszitting ontstond is dat van de crimineel die investeert in criminele zaken, maar zelf liever op een afstand blijft. Hij is dan ook nooit zelf in Eksel, Esch of Rilland gezien.