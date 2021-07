School De Meulenrakkers, peuterspeelzaal en opvang gaan samen verder als ’t Paviljoen

De kinderen mochten op het schoolplein de naam en het logo onthullen. Drie medewerksters van de tussenschoolse opvang (TSO), die vele jaren de overblijfkinderen begeleidden, kwamen met een mooie verrassing voor de school. Ze overhandigden schooldirectrice Jannie Bouwens een cheque van 5000 euro, die bestemd is om nieuwe speeltoestellen aan te schaffen.



,,Omdat de nieuwe school nu continu is geopend, zijn wij helaas niet meer nodig”, vertelde Linda Posthuma van de TSO. ,,We zijn altijd zuinig met onze centjes omgesprongen. Nu we zijn opgeheven hebben we nog 5000 euro in kas dat we graag aan ’t Paviljoen willen schenken.”



De drie zijn wel een beetje bedroefd dat ze niet meer nodig zijn. ,,We gaan de kinderen missen”, vertelde Posthuma.