Scholieren Mollerlyceum in Bergen op Zoom doen examen Frans: ‘Het was een regelrechte hel'

Kapvergun­ning opnieuw onder de loep na rooien bomen bij Bergse Nettorama

11:30 BERGEN OP ZOOM - De Bergse raad wil de regels voor een kapvergunning opnieuw onder de loep nemen. Aanleiding is het rooien van 38 bomen aan het Oranjeplein bij supermarkt Nettorama. Dat leidde tijdens de commissie Ruimte bij verschillende partijen tot vragen. ,,Misschien moeten we bij vijf of meer bomen de regels herzien'', zegt wethouder Patrick van der Velden.