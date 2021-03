Scholen zitten niet te wachten op stembureaus, Bergen op Zoom moet uitwijken naar elders

Maar de gemeente was er vanuit gegaan dat net als bij voorgaande verkiezingen de scholen wel als stemlocatie konden dienen voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Maar honderden mensen toelaten in panden terwijl ouders van leerlingen buiten moeten blijven, dat gaat er bij de LPS niet in.



,,Ze zijn niet welkom. We hebben er ook niets over gehoord van de gemeente. Tot een van onze directeuren aanklopte en zei dat de gemeente een stembureau in zijn school wilde. En wat hij daar mee moest.” LPS kwam meteen in actie en liet weten dat er van stemmen op scholen geen sprake kan zijn.