Scholen over de grens populair bij ouders in West-Brabant: ‘Op de gang moet je stil zijn’

Bevrijdingsverhalen Bergenaar Ignace de Looij (94) was misdienaar in bevrij­dings­tijd: ‘De pastoor ging tijdens beschietin­gen gewoon door met de mis’

6 juli Ignace de Looij (94) uit Bergen op Zoom is nog best veel met de oorlog bezig. ,,Ik kijk vaak naar documentaires op National Geographic en zo. Verbazingwekkend eigenlijk dat het gelukt is om de Duitsers te verslaan. Ze waren zo enorm sterk. Stalingrad aan het Oostfront, dat was het keerpunt... Ja, de oorlog was ingrijpend.”