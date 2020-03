Scholen langer dicht: ’Vooral kwetsbare kinderen de dupe’

BERGEN OP ZOOM/OOSTERHOUT - Het is onvermijdelijk: doordat alle scholen tot en met de meivakantie dicht blijven, lopen alle kinderen een leerachterstand op. Maar zeker voor leerlingen uit probleemgezinnen is het schrijnend dat ze nóg langer niet naar school kunnen.

Dat zegt Els Kooijmans van scholenkoepel Lowys Porquin (31 basisscholen in de regio Bergen op Zoom) in reactie op de bekendmaking, maandagavond, door premier Rutte dat alle scholen tot en met de meivakantie (in praktijk tot en met dinsdag 5 mei -red.) op slot blijven vanwege corona.

,,Ouders zijn nu eenmaal geen juffen. Kinderen krijgen minder uren onderwijs per dag. Er is straks sowieso een inhaalslag nodig. En we zien het aantal aanvragen voor noodopvang van kwetsbare kinderen stijgen. Vergeet niet dat school ook een sociaal gebeuren is.”

Kinderen uit probleemgezinnen

De gemeente Bergen op Zoom bevestigt dat via scholen en Veilig Thuis verzoeken binnendruppelen om kinderen uit probleemgezinnen noodopvang te geven. ,,Met 10 tot 15 gaat het nog niet om grote getallen. Onze jeugdprofessionals gaan die aanvragen beoordelen”, aldus zegsman Erwin Stander.

De aanvragen voor opvang van kinderen op de Brabantse Wal wiens ouders in een vitaal beroep werken, nemen overigens ook toe: in een week tijd van 400 naar 600.

Lowys Porquin schaft versneld 40 tot 50 laptops aan voor kinderen die thuis geen digitale toegang hebben en voor wie onderwijs op afstand dus een groot probleem is. Als ouders bovendien geen Nederlands spreken; hoe moet het dan?

Ook in Breda gaven maatschappelijk werk, Centrum Jeugd en Gezin, scholen en gemeente deze week het signaal af hoe belangrijk het is dat kwetsbare kinderen snel naar school kunnen.

Bestuurder Kees Mens van de KPO-scholen (Katholiek Primair Onderwijs) in Roosendaal praat deze week met de gemeente over ’tientallen’ kwetsbare kinderen. Inzet is dat zij, evenals kinderen van ouders met vitale beroepen, rap opgevangen gaan worden.

Instructiefilmpjes over staartdelingen

Nu de scholensluiting langer duurt, moet ook het digitale onderwijs thuis over een andere boeg, zeggen Mens en Kooijmans. ,,Tot nu toe zijn er vooral lessen herhaald. Maandag starten we met het digitaal aanbieden van nieuwe leerstof voor de basisvakken rekenen, taal en lezen. Dat gebeurt in een vast rooster. Dus bijvoorbeeld van tien tot elf uur spelling waarbij de leerkracht op beeld te zien is en uitlegt. We gaan ook instructiefilmpjes maken over staartdelingen en rekentafels”, aldus Mens.

Ook basisschool De Bukehof in Oudenbosch geeft de digitale leerwereld een extra slinger, zegt leerkracht Anne Jongenelen van groep acht. ,,Nog meer chatten en beeldbellen en een dagelijks spreekuur voor leerlingen. We gaan het zo inrichten dat instructies op beeld door de hele groep gevolgd kunnen worden, maar ik bel en app ook met alle leerlingen individueel.”

In de onderbouw verlopen de contacten vooral met ouders en dus minder met de (jonge) kinderen. Om toch zicht te krijgen op eventuele problemen in huiselijke kring, gaat De Bukehof ook rechtstreeks beeldbellen met de kinderen. ,,In de eerste weken is vooral geïnvesteerd in het digitaal op de rails krijgen van de basisvakken. Nu komt er meer aandacht voor de zorg”, aldus Jongenelen.

Dat scholen focussen op rekenen, taal en lezen is Maaike en Erik Merkx uit Oosterhout niet ontgaan. Zij wringen zich sinds 16 maart in alle (werk)bochten om dochter Femke (9) en zoon Oscar (7) thuis letterlijk bij de les te houden.

’s Ochtends lukt dat met die basisvakken best goed. Maar 's middags, als de meer creatieve vakken en wereldoriëntatie om de hoek komen kijken, wordt het aan alle kanten improviseren. ,,Dat wordt een steeds grotere uitdaging. Het risico op verveling slaat toe, zeker nu het nog weken gaat duren”, aldus Maaike.

Pittig en vermoeiend, maar ook waardevol

Het is al met al pittig en vermoeiend. Het gezin is er tegelijkertijd hechter van geworden. ,,We doen meer dingen samen.”

Of Femke en Oscar wel genoeg leren om over te gaan? Scholen zijn nog zoekende hoe om te gaan met (overgangs)rapporten en potentiële zittenblijvers. Voordeel: zittenblijven is toch iets van vroeger geworden. Leerkrachten weten heel goed hoe de vlag er bij hun kinderen bij hangt. En straks in het nieuwe schooljaar draait het in de eerste maanden toch om één ding: de grote inhaalslag.