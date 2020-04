Scholen krijgen vrije hand om lessen vanaf 11 mei te regelen, ouders niet meer schoolplein op

BERGEN OP ZOOM - Basisscholen zijn prima in staat om zelf te bepalen hoe zij de lessen vanaf 11 mei organiseren. Schoolbestuur Lowys Porquin is niet van plan om de ruim dertig aangesloten scholen in Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen voor de voeten te lopen.

,,Dit moet je overlaten aan de medewerkers ter plaatse. Zij weten precies wat in de gebouwen praktisch mogelijk is en hoeveel kinderen en leerkrachten in het geding zijn. De situatie per school is te verschillend om dat als bestuur van bovenaf te regelen”, vindt bestuursvoorzitter Stéphane Cépèro van Lowys Porquin die het besluit kenbaar maakt in een brief aan alle scholen en ouders.

Premier Rutte maakte dinsdag bekend dat basisscholen en kinderopvangorganisaties op 11 mei weer open gaan met als regel dat kinderen ’voor de helft van de tijd’ onderwijs krijgen. Koepelorganisatie PO-raad kwam vervolgens met een protocol om leerlingen hele dagen naar school te laten gaan: de ene helft van een klas bijvoorbeeld begin van de week; de andere helft later in de week.

Of de LPS-scholen die richtlijn volgen, is hun eigen keuze. ,,Het is een advies waar scholen van af mogen wijken. Zolang ze hun besluit maar goed onderbouwen”, aldus Cépèro.

Leerplichtambtenaar op het dak

Ouders die het kabinetsbesluit in de wind slaan en hun kind(eren) op 11 mei thuis houden, lopen het risico om de leerplichtambtenaar op hun dak te krijgen. Lowyn Porquin meldt die kinderen aan bij de leerplichtambtenaar.

,,Wij beseffen dat er nauwelijks gehandhaafd zal worden, maar we willen mogelijke misverstanden in de toekomst voorkomen. Stel dat een ouder het volgend schooljaar niet eens is met een schooladvies en stelt dat de leerling te weinig uren onderwijs heeft gekregen. Dan is het belangrijk om te weten of het kind in strijd met de regels thuis is gehouden.”

Ouders die hun kroost toch thuis houden, hoeven er niet op te rekenen dat hun kind thuisonderwijs krijgt. Leerkrachten zijn vanaf 11 mei immers weer druk op school, aldus Cépèro.

Vaders en moeders mogen na de meivakantie niet meer het schoolplein op, laat staan de school inlopen om daar afscheid te nemen van hun kind. Deze maatregel moet voorkomen dat ouders te weinig afstand bewaren, waardoor het coronavirus om zich heen kan grijpen. In elke school komen voldoende zeeppompjes voor de hygiëne.