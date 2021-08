Schoenenboom bij Bergse skatebaan

Schoenen gooien om overwinning te vieren

Maar waarom gooien skaters hun (oude) schoenen in de boom? Is dat typisch Bergs? Nee dus. Even struinen op internet en je ontdekt dat er veel plaatsen in Nederland zijn met schoenenbomen in de buurt van een skatebaan. Een van de theoriën is dat dit gebeurt als jongelui een truc op een skateboard voor het eerst kunnen. De truc zit dan figuurlijk ‘in hun schoenen’. Om de overwinning te vieren gooien ze de schoenen in de boom om hun kunst te vereeuwigen. Als dat in Bergen op Zoom ook de reden is, dan zijn er al heel wat kunstjes aangeleerd.