Schilderij Herman Brood geveild voor Getij in Bergen op Zoom

Detmer Verburg heeft het schilderij geveild bij het concert van Dany Lademacher's Wild Romance, zondagmiddag in Café 't Slik in Bergen op Zoom.

Bertina Rens van Swallow Ink Tattoo in de Steenbergsestraat was diep geraakt, toen de hele familie Withagen een tattoo kwam laten zetten als steunbetuiging aan hun nichtje Sofie dat aan kanker lijdt. ,,Allemaal een code in Romeinse cijfers die samen de familiestamboom vormen. Het is een hele hechte familie en Sofie is een supersterke meid die ondanks alle ellende ontzettend positief is.''