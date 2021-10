Schietpartijen Bergen op Zoom: slachtoffer in ziekenhuis overleden

Huis in ‘t Veld vierde Brabantse remmer voor Nederland­se bobteam: ‘Een hele grote eer’

7 oktober De handschoenen en mutsen kunnen voorlopig nog wel even in de kast blijven. Toch zijn er ook genoeg mensen die zich al bezighouden met de aankomende winter. Bijvoorbeeld het Nederlandse bobsleeteam van piloot Ivo de Bruin. Met Stephan Huis in ‘t Veld (23) uit Bergen op Zoom als nieuwste remmer in de gelederen. ,,Het is een eer om voor Nederland uit te mogen komen.”