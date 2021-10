Schietpartijen Bergen op Zoom: slachtoffer (55) in ziekenhuis overleden

Het liep dinsdagavond volledig uit de hand in Bergen op Zoom : op de Wouwsestraatweg en de Jan Dercksstraat werden meerdere schoten gelost. Op de Wouwsestraatweg raakte Yeral zwaargewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Later overleed hij daar aan zijn verwondingen.

Aanhoudingen

Een arrestatieteam hield in de loop van de avond drie verdachten aan. Twee werden in een woning aan de Wouwsestraatweg aangehouden. Zij zijn inmiddels, op woensdagochtend, vrijgelaten. Volgens de politie waren zij niet betrokken bij de schietpartij. Een derde verdachte (29), een man uit Bergen op Zoom, zit nog vast. Het is onbekend waar hij in de boeien is geslagen: daar doet de politie geen uitspraken over.