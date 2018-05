Schietpartij Bergen op Zoom: 'Ik hoorde zo tegen vieren een hoop geschreeuw in een buitenlandse taal'

BERGEN OP ZOOM - Diverse omwonenden hebben de schoten gehoord die zondagochtend vroeg werden gelost in de buurt van het Jan Steenpad in Bergen op Zoom, een steegje dat de Antwerpsestraatweg met de Albert Cuijpstraat verbindt.

,,Ik hoorde zo tegen vieren een hoop geschreeuw in een buitenlandse taal, van een man die woedend leek te zijn", zegt een buurtbewoonster. ,,Ik dacht 'o, er is zeker weer gedoe bij dat café hier verderop'. Toen klonk er een schot en werd het muisstil. Ik keek, maar zag niemand en toen heb ik 112 gebeld. Vervolgens werden nog twee schoten gelost. De politie kwam met vijf of zes wagens naar het Jan Steenpad en vond een huls bij dat paaltje."

Twee incidenten

Politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk bevestigt de vindplaats van de huls en spreekt van twee incidenten. ,,Er is een bedreiging geweest met een vuurwapen tegen een man die vervolgens weg kon fietsen. Die zal nog aangifte doen. En later werden opnieuw schoten gelost. We weten nog niet wat het verband is tussen deze twee gebeurtenissen. Een het motief kennen we nog niet. Misschien dat het buurtonderzoek van zondagochtend nog wat oplevert."

Overlast