Scheuren Steenbergse atletiekbaan worden tijdelijk opgelapt

Een fundering die niet goed is en een bovenlaag vol scheuren. Dat zijn volgens Eduard Tonissen, voorzitter bij S.V. Diomedon, de grootste problemen van de atletiekbaan, waar de gemeente de eigenaar van is. ,,De baan is neergelegd in 2003. Al in 2005 begon hij los te laten. In 2007 liet de aannemer weten dat de onderlaag niet goed was", vertelt Tonissen.