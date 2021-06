‘Schepen die gevaarlijk gas lossen: dat moet stoppen bij Nieuw-Vossemeer en De Heen’

Bergenaar stapte zelf naar politie om wietkweke­rij in eigen huis, krijgt nu milde taakstraf

23 juni Een 30-jarige inwoner van Bergen op Zoom die zelf de politie tipte over een hennepkwekerij in zijn huurwoning krijgt daarvoor een taakstraf van 120 uur. En geheel voorwaardelijk. Een andere persoon die aanwezig was toen de politie binnenviel, is volledig vrijgesproken.