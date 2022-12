‘Schenk compensatie energieprijs aan goed doel’

Oude Rabo in Halsteren omgetoverd tot gezond­heids­cen­trum De Bank: ‘We hebben er zin in’

HALSTEREN - Met nog tien zorgverleners nemen Fysio Piessens en osteopathie Van Oers begin 2023 hun intrek in het oude Rabo-pand in Halsteren, dat Gezondheidscentrum De Bank gaat heten. ,,Er is nog plek voor een huisarts. Die kan er zo in.”

25 november