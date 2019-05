Scheldebrouwerij viert 25-jarig bestaan met speciale Bergse biertjes Knots en Knuppel

Verlof voor moordenaar van Jesse komt hard aan in Woensd­recht: ’Julien C. moet opgesloten blijven’

6:01 HOOGERHEIDE/BREDA - Ongeloof, onbegrip, maar ook angst dat de moordenaar van Jesse Dingemans (8) uit Hoogerheide mogelijk nieuwe slachtoffers maakt. De bekendmaking, gisteren voor de rechtbank in Breda, dat dader Julien C. mogelijk de tbs-kliniek mag verlaten en al begeleid én onbegeleid verlof heeft genoten, is hard aangekomen in de gemeenschap van Woensdrecht.