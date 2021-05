Schapenhouder niet bang voor wolf: ‘Als hij zich maar rustig houdt’

Spoedoverleg eerder deze week. Een dertigtal West-Brabantse schapenhouders online, stuk voor stuk bezorgd over De Wolf. Een jonge vrijgezel, gesignaleerd op de Dintelse gorzen. En een dag later zelfs op het Zeeuwse Tholen nadat het dier het Schelde-Rijnkanaal over was gezwommen. Een primeur voor deze regio waar in geen eeuwen meer een wolf te aanschouwen was. Hoewel niet iedereen daar zo opgetogen over is.