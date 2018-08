Schade aan Zoomland na nachtelijke spooktocht zal pas later blijken

,,Later op de avond doken plotseling overal lichtjes op in het bos", zegt boswachter De Jonge. ,,Het was een groep van 150 studenten die een spooktocht hield." Overal in het bos werden verstopte 'spoken' gevonden en er was een spoor van neon-lichtjes door het groen waar te nemen. De studenten waren in horrorstijl verkleed.