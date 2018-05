Schade aan trottoirs en bloembakken door sluiproute via Calfven

Bij incidenten, grenscontroles of filevorming op de A4 in de buurt van de Belgische grens, kiest het verkeer, en in het bijzonder het vrachtverkeer, voor een sluiproute. Het verkeer neemt dan de afslag bij Zandvliet en rijdt dan via Ossendrecht, Calfven en Hoogerheide, om daar weer de snelweg op te gaan. "Het is om de haverklap raak en het wordt tijd voor structurele maatregelen", vindt VVD fractieleider Manus Bolders.