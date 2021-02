Schaatsplezier zonder grote drukte op Bergse Binnenschelde: ‘Het is werkelijk zo glad als een spiegel’

Honderd kids leren skiën op de Bergse Plaat: ‘Dit is echt veel leuker dan gymles’

12 februari BERGEN OP ZOOM - Wanneer maak je dat nu mee? Leren skiën in je eigen wijk. Voor de bovenbouwleerlingen van basisschool de Kreek op de Bergse Plaat in Bergen op Zoom was het vrijdag realiteit. Geen gymles, maar skiles. En daar heb je echt geen kilometers piste voor nodig. ,,Het gaat om even dat gevoel krijgen”, zegt skileraar Jim Vendrig van Ego Indoor Ski.