Santarun Bergen op Zoom is een feestje van start tot finish

videoBERGEN OP ZOOM - Even ziet het rood op de Markt. Na de knal van het kanon spurten 397 kerstmannen van de ijsbaan de stad in. Begeleid door de ritmische klanken van een drumband vertrekken de kerstmannen voor hun 3 kilometer lange run door de Bergse binnenstad.

,,Er zijn heel veel Santaruns, maar wij zijn de enige Bourgondische Santarun'', zegt organisator Joris Völker van de Bergse Rotary niet zonder trots. Want de Santarun in Bergen op Zoom is een feestje, van start tot finish.

Hilarische warming up

Dat begint al bij de hilarische warming up onder leiding van - 'Springen nondeju!’ - Huub Hangop. Onderweg komen de sportieve kerstmannen maar liefst twaalf stops tegen. Die variëren van een groot springkussen bij de Gevangenpoort en een santadans met Boogie Down in het Markiezenhof tot hapjes en drankjes bij de diverse cafés.

De snelste Santa's doen er een uur over. ,,Maar er zijn er ook die pas rond middernacht binnenkomen. Voor de allerlaatste kerstmannen is er ook een prijs: de Rode Lantaarn'', lacht Völker. De terugkerende kerstmannen vallen middenin het Après-ski party op de Kerstijsbaan op de Grote Markt, met een DJ en de band Helemaal Top.

Stoet kerstmannen

,,De Santarun moet echt een feestje voor Bergen op Zoom zijn'', zegt Völker. ,,Ik droom nog van de kerstman met Sinterklaas in een hoogwerker boven de Markt bij de start. Lijkt me een fantastisch gezicht.'' Ondertussen stromen via social media de eerste beelden binnen van de stoet kerstmannen die de Gevangenpoort passeert.

,,Prachtig he?'', zeggen Volker en medeorganisator Gerard Worms. De zesde editie van de Bergse Santarun steunt vier goede doelen: Faces to Graves, Voedselbank Goed Ontmoet, tamboerkorps Odiles Rapid en Leuke Dingen Dag.

‘Echt uniek’

,,De afgelopen keren hebben bij elkaar 40.000 euro voor de goede doelen opgebracht. Dit jaar wilden we over de 50.000 euro heen gaan en het ziet ernaar uit dat we dat gaan halen'', zegt Joris Völker. Dat geld wordt vooral opgebracht door de deelnemers.

Dat zijn er met 397 weer iets meer dan vorig jaar. Gerard Worms vertelt dat zo de Bourgondische kant van de Santarun ontstond. ,,We ontmoetten veel sponsoren die liever iets wilden doen dan geld geven. Zo ontstond het idee voor een soort Elfstedentocht met een knipkaart en stops onderweg. Dat maakt deze Santarun echt uniek.''