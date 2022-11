Santarun Bergen op Zoom: ‘Een goede afwisseling tussen cafés en fun’

Dat is in ieder geval de vurige wens van voorzitter Joris Völker. De kerstmannenloop is vooral een feestje waarbij de deelnemers op de route van drie kilometer maar liefst dertien stops hebben. ,,Dat zijn er twee meer dan andere jaren. Het is een goede afwisseling van cafés en fun", vat Völker samen. En ook muziek ontbreekt niet tijdens de run door de binnenstad.

Springkussen

Zo is er bij de Gevangenpoort een springkussen waar de kerstmannen overheen moeten. Ook is er ergens langs de route een fotomoment. ,,Bij het Thaliaplein is er vooral veel fun en gein”, belooft Völker. Bij de deelnemende cafés, krijgen de lopers een hapje en een drankje.

En dat alles voor het goede doel. Want de opbrengst van de Santarun gaat elk jaar naar meerdere goede doelen. ,,Dit keer gaat er in ieder geval geld naar de Stichting Vergeten Kind, die kwetsbare kinderen een steuntje in de rug biedt.”

De start en finish van de Santarun zijn op de Grote Markt bij het Bergs Winterparadijs. Huub Hangop verzorgt de warming up om 15.00 uur. Drie kwartier later klinkt het kanonschot van de Borgerij en gaan de kerstmannen, -vrouwen en -kinderen van start.

Inschrijven

Völker hoopt op 250 tot 350 deelnemers. Inschrijven kan vanaf nu via de website santarunbergenopzoom.nl. Lopers boven de 18 betalen 22 euro. Ben je jonger dan 18 dan betaal je 11 euro . Bij de inschrijving ontvangt iedereen een kerstmannenpak met baard en wie finisht krijgt een medaille.

Na afloop van de Santarun is er in de tent op de Grote Markt een après-ski feest met DJ Alex. De laatste Santarum in Bergen op Zoom was in 2019. Toen liepen er 397 kerstmannen mee en werd er 7500 euro opgehaald voor het goede doel.