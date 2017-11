Sanering arseenvervuiling in Nieuw-Vossemeer zit buurman niet lekker

DEN HAAG/NIEUW-VOSSEMEER - Rob Bosters, bewoner van de Nieuw-Vossemeersedijk, is dolblij dat dit voorjaar wordt begonnen met het opruimen van de arseenvervuiling aan de Kortendijk in Nieuw-Vossemeer. Die vijftig jaar oude vervuiling ligt namelijk pal naast zijn tuin. Maar garanties dat er geen ongelukken gebeuren tijdens de grondsanering krijgt hij niet van de provincie, zo bleek dinsdag bij de Raad van State waar Bosters naar toe is gestapt.

,,Stel dat ze door een grondlaag steken waardoor het vervuilde grondwater vrijelijk naar boven kan stromen’’, vroeg Bosters (48) aan de Raad van State. ,,Er is niemand die tegen mij heeft gezegd: je hoeft je straks geen zorgen te maken’’. En dat zit Bosters niet lekker.

Het terrein aan de Kortendijk is ernstig vervuild met bestrijdingsmiddelen en arseen. In de vorige eeuw zijn daar tanks met bestrijdingsmiddelen schoongespoten. Het hele terrein wordt vier meter afgegraven en met schone grond aangevuld. Daaronder in het grondwater blijft echter een restvervuiling zitten. De kans bestaat dat deze vervuiling zich via het grondwater gaat verspreiden. Bosters maakt zich daar zorgen over. En dan kan er tijdens de bodemsaneringsoperatie die circa een jaar duurt ook nog wat misgaan.

Bron van vervuiling

De Nieuw-Vossemeerder verzet zich bij de Raad van State tegen het saneringsplan van de provincie. Daar staat in dat de bron van de vervuiling wordt weggehaald. De vervuilde grond wordt met vrachtwagens afgevoerd. Daarna zal jarenlang het grondwater in de gaten moeten worden gehouden, het zogeheten monitoren. Inmiddels is bekend dat de woning van de familie Jansen die op het vervuilde terrein staat wordt gesloopt.