Samira Ezzaki uit Bergen op Zoom: tot de dood veroordeeld, maar toch springlevend

,,Natuurlijk hebben we de geneeskunde hard nodig, zowel de reguliere als de alternatieve. Maar alleen jíj ziet het totaalplaatje. Het medische circuit neemt niet per definitie de beste beslissing voor een patiënt. Vertrouwen hebben in een arts is iets anders dan jezelf overleveren aan een arts. Met dit boek wil ik ernstig zieke mensen stimuleren om het heft in eigen hand te nemen; om zelf te beslissen wat er wel of niet gebeurt. Het is je eigen leven. Over de keuze om mij tegelijkertijd in Rotterdam en Frankfurt te laten behandelen. Wat had ik te verliezen?''