Samenwerking Protix en Werkcentrum levert achttien mensen een baan op

BERGEN OP ZOOM - De samenwerking tussen Protix en het Werkgevers Servicepunt Brabantse Wal is een succes gebleken. Daardoor zijn het afgelopen jaar al achttien mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aangenomen bij het innovatieve bedrijf in Bergen op Zoom.

Dat blijkt, ruim een jaar na de opening van de fabriek. Nog daarvoor had Protix al mensen via het Werkcentrum aangenomen: zij hebben letterlijk meegebouwd aan het bedrijf, bijvoorbeeld door het inrichten van de magazijnen.

Werkzoekenden uit omgeving

,,Mensen zijn een belangrijk onderdeel van Protix”, vertelt Bas Jurgens, de chief operation officer van de Bergse locatie. ,,We hebben veel personeel nodig en die moeten we ook allemaal opleiden. Dus we hebben veel tijd besteed aan onze strategie: hoe krijgen we de juiste mensen?”

Daar is de samenwerking met het Werkcentrum uitgerold. En dat is weer een samenwerking tussen onder andere het UWV, ISD Brabantse Wal en Samen in de Regio. Het organiseert sollicitatietrainingen en evenementen zoals workshops, werkbeurzen. En probeert vacatures te vervullen met geschikte werkzoekenden uit de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht.

Contract gemotiveerde kracht

Judith Gijzen van het UWV: ,,We gaan in gesprek met Protix en kijken wat er past binnen de organisatie, stellen mensen voor en adviseren. We monitoren de duurzaamheid van de plaatsingen.”

Een van de mensen die op die manier aan de slag kon bij Protix is Ghaya. Omdat ze de taal niet goed sprak, had ze een achterstand op de arbeidsmarkt. Ze was wel heel gemotiveerd en had een goede opleiding gevolgd in Syrië. Via een werkstage keken Ghaya en Protix wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Inmiddels heeft ze een contract gekregen.

Onderdeel van de familie

Iedereen die bij Protix komt werken, krijgt een training. ,,De meeste mensen hebben nog nooit met insecten gewerkt, natuurlijk”, zegt Jurgens. ,,We hebben wel een paar biologen en mensen die weten hoe je voedsel produceert. Maar de trainingen over insecten moeten we intern doen. Omdat we zelf ook nog in een ontwikkelingsfase zitten.”

Dankzij het Werkcentrum zijn er nu veel gemotiveerde mensen aan de slag gegaan bij Protix, zegt Jurgens. ,,Ze zijn onderdeel geworden van de Protixfamilie en hebben een vaste baan. Dus het is een win-winsituatie voor ons allemaal.” Daarnaast vindt Jurgens het belangrijk om mensen uit de omgeving aan te nemen.

Nog steeds is Protix op zoek naar mensen. Op de site staat een flinke lijst met openstaande vacatures. ,,We hebben zeker in de omgeving van Bergen op Zoom nog wel mogelijkheden”, zegt Jurgens.