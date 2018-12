Samengaan Bergse scholen ‘belangrijke stap voor hele regio’

Juvenaat, Roncalli en Mollerlyce­um worden één school in Bergen op Zoom

16:28 BERGEN OP ZOOM - Het Juvenaat, Roncalli Scholengemeenschap en Mollerlyceum gaan samen. Bergen op Zoom houdt daardoor in de toekomst nog maar twee middelbare scholen over. Dat is een direct gevolg van het krimpende leerlingenaantal in de regio.