Samen aan de Bak in de race voor meest effectieve campagne voor afvalinzameling

Duurzaam

De gezamenlijke campagne Samen aan de Bak startte in 2018 en is bedacht door reclamebureau Every Day uit Roosendaal. Via de website, op Facebook, Instagram worden allerlei tips gedeeld om huishoudelijk afval beter te scheiden.

Minder restafval

Het resultaat tot nu toe is dat sinds 2019 het restafval met 40 kilogram per huishouden is gedaald in het hele verzorgingsgebied van Saver. Dat lijkt niet veel. Maar verrekend met 88.000 huishoudens is dat 3.696.000 kilogram per jaar minder. De campagne laat de inwoners op een luchtige manier zien dat afval scheiden goed is voor het milieu én goed voor de eigen portemonnee.