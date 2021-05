Sam en Wilma starten leefstijlclub in Steenbergen: ‘Het is niet te vergelijken met een reguliere sportschool’

Sam had een grote passie voor bewegen en sport. Daarom begon hij in 2013 Vitaliteitspraktijk LeefVitaal Steenbergen. Wilma startte in 2018 als life coach in de praktijk. Ze besteden met hun praktijk aan huis en in Sportcentrum De Knotwilg veel aandacht aan hoe belangrijk leefstijl is om je fit en gezond te voelen.