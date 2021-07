Sabic wil een biomassacentrale: hoe duurzaam is dat eigenlijk?

BERGEN OP ZOOM - Chemiereus Sabic in Bergen op Zoom wil een biomassacentrale bouwen om, zo stelt het bedrijf, uiterlijk 2030 bijna volledig CO2-neutraal te zijn. Volgens Sabic is het pure noodzaak om te kunnen blijven concurreren met ander bedrijven in Europa. Hoe zit dat en hoe duurzaam is een biomassacentrale? De meningen zijn daar over verdeeld.