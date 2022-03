Saamhorigheid met soms wat scheurtjes: zo verging het politiek Woensdrecht de afgelopen jaren

Van regisseur naar hoofdrol­spe­ler: Erwin speelt Jean Valjean in Les Misérables van De Vierschaer

BERGEN OP ZOOM - In september voert De Vierschaar Les Misérables op in het Ravelijn met Arthur van Broekhoven en Erwin Eggermont als twee regisseurs. Dat was althans de bedoeling. Tot opeens de hoofdrolspeler uitviel…

