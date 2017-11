Ruziënde buren in Steenbergen krijgen vanaf 2018 bemiddelaars

Op dit moment komen problemen in de buurt binnen bij de gemeente, via een verzoek tot handhaving. Omdat het om problemen gaat waar vaak moeilijk op te handhaven is, is ingrijpen vaak moeilijk. Dus blijven de ergernissen. Vanaf het nieuwe jaar kan Steenbergen de bewoners voortaan doorverwijzen naar buurtbemiddeling. De onafhankelijke mediator start door het luisteren naar de verhalen van beide partijen. Vervolgens zoeken ze een oplossing.

Vrijwilligers gezocht

De gemeente is nog wel op zoek naar vrijwillige bemiddelaars. Een achtergrond als mediator is niet nodig, maar het is wel handig als de vrijwilligers affiniteit hebben met communicatie. De vrijwilligers krijgen een driedaagse opleiding en ondersteuning via persoonlijke coaching en bijscholing. In totaal zijn er voor Steenbergen 12 tot 15 vrijwilligers nodig. Wie geïnteresseerd is kan contact opnemen met Buurtbemiddeling Steenbergen via buurtbemiddelingsteenbergen@wijzijntraversegroep.nl of 0658990383.